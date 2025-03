Mercato : «C'est allé vite», la masterclass de l'OM !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot était libre pendant de longues semaines l'été dernier. Finalement, l'international français a signé gratuitement à l'OM le 17 septembre. Interrogé sur son transfert à Marseille, Adrien Rabiot a avoué qu'il n'avait pas discuté longtemps avec les hautes sphères phocéennes avant de signer.

Formé au PSG, Adrien Rabiot est parti lors de l'été 2019. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là, le milieu de terrain de 29 ans a décidé de s'engager librement et gratuitement en faveur de la Juventus. Cinq années plus tard, Adrien Rabiot a fait son retour en France, du côté de l'OM.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a mis du temps avant de retrouver un club. Libre pendant deux mois et demi, l'international français a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre. Lors d'un entretien accordé à DAZN ce samedi, Adrien Rabiot a avoué que les négociations avec l'OM ont été très rapides.

« J’avais décidé à la fin de l’Euro avec l’EDF de couper un peu plus, de prendre plus de temps. Je sentais que j’en avais besoin. J’ai discuté avec Medhi Benatia qui me demandait comment j’allais. Il m’a parlé du projet, du coach, des joueurs. J’ai accroché tout de suite. Longoria, le coach, ils sont ambitieux, ça nous lie. Quand je suis arrivé, on m’a mis des préparateurs à disposition. Je n’étais pas encore prêt pour jouer. J’ai travaillé avec des préparateurs individuelles. Mes premiers contacts, c’était juste avant que je signe. Je voulais prendre du temps, j’ai discuté avec d’autres clubs avant, mais je ne voulais pas me précipiter. Pour certaines raisons, de leur côté ou du mien, ça ne s’est pas fait. C’est allé vite avec l’OM. Il n’y a pas eu beaucoup d’appels avec l’OM. J’ai réfléchi au début bien sûr, si ça allait m’apporter cette aventure. J’ai parlé avec Deschamps qui m’a dit qu’il ne voulait pas décider pour moi. Je connaissais Benatia avant, il est ambitieux et fait du bon travail », a précisé Adrien Rabiot, engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM.