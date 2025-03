Ce crack est réclamé à l'étranger, l'annonce qui fait paniquer l'OM

Alexis Brunet

Alors que son début d’aventure à l’OM était très compliqué, Luis Henrique semble enfin répondre aux attentes. Le Brésilien est devenu l’un des hommes de base de l’effectif de Roberto De Zerbi et cela n’est pas passé inaperçu. L’attaquant marseillais a attiré le regard de certaines formations, mais pour le moment, il ne s’imagine pas ailleurs qu’à Marseille.

La saison dernière, l’OM comptait beaucoup sur Pierre-Emerick Aubameyang pour faire la différence devant. Le Gabonais a très souvent porté le club phocéen sur ses épaules et il a donc fallu le remplacer de la meilleure des façons lors du dernier mercato estival, puisque l’ancien joueur d’Arsenal a décidé de rejoindre l’Arabie saoudite. Les dirigeants marseillais ont décidé de miser gros sur Mason Greenwood, mais ils ont également choisi de faire confiance à Luis Henrique et ce dernier a répondu aux exigences.

Déjà neuf buts pour Luis Henrique

Luis Henrique exploite enfin la totalité de son talent à l’OM, pourtant ce dernier a rejoint Marseille depuis un petit moment déjà. Il avait en effet posé ses valises au sein du club phocéen en septembre 2020 contre un chèque de 12M€ en provenance de Botafogo. Il n’a toutefois pas réussi à s’imposer au début et il a fait un retour au sein de son club formateur sous la forme d’un prêt lors de la saison 2022-2023. Cela l’a remis en confiance et cette année, le Brésilien s’est imposé comme un joueur important sous les ordres de Roberto De Zerbi. En 26 rencontres toutes compétitions confondues, l’ailier a trouvé le chemin des filets à neuf reprises, tout en délivrant six passes décisives.

Luis Henrique est très courtisé

Forcément, ce réveil de Luis Henrique a attiré le regard de certains clubs. Le Brésilien plaît notamment en Italie et il le sait, toutefois il semble focalisé sur l’OM pour le moment, comme il l’a affirmé pour le Corriere dello Sport. « Je suis conscient de l'intérêt des grands clubs italiens. Mais pour l'instant, je ne pense qu'à progresser, en restant concentré sur les objectifs de Marseille. »