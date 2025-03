Mercato : Le PSG recrute le futur crack de Zidane ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que Didier Deschamps laissera sa place de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane est fortement pressenti pour lui succéder. L’an prochain, « Zizou » pourrait compter sur la montée en puissance de Désiré Doué. Le phénomène du PSG progresse à vue d’œil, et devrait devenir un cadre des Bleus selon son entourage.

Le PSG peut compter sur un talent hors-normes dans ses rangs. Arrivé au club l’été dernier, Désiré Doué a connu une montée en puissance fulgurante sur ce début d’année 2025, devant l’un des éléments les plus spectaculaires sur lequel Luis Enrique peut s’appuyer à Paris. International Espoir, le Français de 19 ans peut-il prochainement débarquer en équipe de France ? Possible.

En cas de succession de Deschamps, Zidane pourrait compter sur Doué

« C’est un très jeune joueur, qui a connu un gros transfert, qui est arrivé sur la pointe des pieds. Ses débuts n’ont pas été évidents car il jouait moins. En ayant plus de temps de jeu, je pense qu’il a beaucoup progressé. Il a un jeu plus diversifié, il a cette capacité à pouvoir éliminer, à jouer des deux côtés, il peut également évoluer au milieu. Il est censé faire partie de l’Euro cet été avec les Espoirs. On le suit, bien évidemment », confiait Didier Deschamps à propos de Désiré Doué au mois de février. Si la venue du talent du PSG en sélection est sans doute encore un peu précoce, le numéro 14 sera assurément l’un des talents à suivre sur l’année 2026. Une année qui pourrait être marquée par l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc des Bleus.

« C’est le futur très grand de l’équipe de France »

Vu comme le successeur légitime de Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zidane pourrait compter sur de nombreux talents dont Désiré Doué. Auprès de RMC Sport, l’entourage du néo-parisien confie que ce dernier devrait peser en sélection dans les années à venir : « On n’est pas surpris de ce qu’il fait sur le terrain. C’est le futur très grand de l’équipe de France. »