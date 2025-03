Real Madrid : Transfert à 1 milliard d'euros, c'est le choc !

Alexis Brunet

De plus en plus, l’Arabie saoudite essaye de mettre la main sur de grands joueurs afin de développer son championnat. L’une des cibles pour l’été prochain n’est autre que l’attaquant du Real Madrid, Vinicius. Toutefois, ce dernier a affirmé dernièrement sa volonté de prolonger son contrat en Espagne, ce qui a choqué le pays du Golfe.

Karim Benzema et Cristiano Ronaldo partagent de nombreux points communs. Les deux attaquants ont notamment fait le bonheur du Real Madrid pendant des années et aujourd’hui, ils sont adversaires dans le championnat saoudien. Les deux joueurs ont décidé de finir leur carrière loin de l’Europe et cela leur réussit.

L’Arabie saoudite veut Vinicius mais…

Après Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite voudrait faire venir une nouvelle star du Real Madrid. Depuis quelque temps, Vinicius est dans le viseur du pays du Golfe qui voudrait que le Brésilien devienne la prochaine superstar à rejoindre le championnat local. Toutefois, l’ancien joueur de Flamengo ne semble pas ouvert à un avenir dans le championnat saoudien à court terme, car il souhaite prolonger son contrat avec Madrid, comme il l’a affirmé dernièrement en conférence de presse. « Je suis très calme car j’ai un contrat jusqu’en 2027 et j’espère pouvoir le renouveler le plus tôt possible, je suis heureux ici. Tout le monde m’aime et m’apprécie beaucoup. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit qu’ici. »

L’Arabie saoudite répond à Vinicius

Une déclaration qui n’a pas fait le bonheur de l’Arabie saoudite. Les représentants de la Saudi Pro League ont répondu à Vinicius sur 365 Scores et ils semblent très amers. « Le comité de recrutement de la ligue saoudienne est choqué par les propos de Vinicius. Le comité de recrutement considère que la situation a été compliquée par le désir du joueur de continuer au Real Madrid, et ce qui complique encore plus les choses est le contrat du joueur avec son club jusqu’en 2027, en plus de la présence dans son contrat d’une clause de résiliation qui dépasse le milliard d’euros. » Reste à voir si l’Arabie saoudite décidera alors de concentrer ses efforts sur une autre star.