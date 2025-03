Énorme troll à l’OM, De Zerbi pète un câble

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM n’a pas réussi à se défaire du RC Lens et a même concédé la défaite dans le temps additionnel (0-1). Un résultat très décevant pour les Marseillais, surtout que les Lensois se sont permis de troller leur adversaire du soir en mettant leur hymne Les Corons à fond dans le stade Vélodrome. Un chambrage qui n’a pas plu à Roberto De Zerbi.

Ce dimanche soir, l’OGC Nice a la possibilité de revenir à la hauteur de l’OM à la deuxième place du championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi ont raté l’occasion de prendre un peu d’avance samedi soir, puisqu’ils se sont inclinés sur le score d’un but à zéro face au RC Lens. C’est Neil El Aynaoui qui a finalement trouvé la faille pour les hommes de Will Still à la 94ème minute.

PSG - OM : Rabiot remet de l'huile sur le feu !

➡️ https://t.co/5g6VNMzyOu pic.twitter.com/yZc0VN6M4U — le10sport (@le10sport) March 9, 2025

Le chambrage du RC Lens

Après quatre défaites d’affilée, cette victoire fait du bien au RC Lens. Les partenaires de Florian Sotoca ont donc bien fêté ce résultat, quitte à chambrer les joueurs de l’OM. Après la rencontre, dans les couloirs du stade Vélodrome, le milieu de terrain formé à Lens Tom Pouilly s’est emparé d’une enceinte et a diffusé Les Corons, l’hymne officieux du club du nord de la France. Un troll qui a fait le bonheur des supporters Sang et Or, mais qui n’a pas plu à d’autres.

De Zerbi voit rouge

Forcément, après cette nouvelle défaite, Roberto De Zerbi n’était pas très heureux au moment de se présenter en conférence de presse. L’Italien l’était encore moins quand il a eu la surprise d’entendre la musique à fond, ce qu’il n’a pas du tout apprécié d’après les informations de RMC Sport. Le technicien de l’OM était même tout proche de se lever pour aller demander de couper la musique, mais c’est finalement le service communication du club phocéen qui s’en est chargé. Les Marseillais vont donc devoir réagir rapidement, mais c’est le choc face au PSG qui se profile, le 16 mars prochain au Parc des princes.