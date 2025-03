OM : La vengeance du RC Lens diffusée sur les réseaux

La rédaction

Le RC Lens a pris sa revanche sur l’OM après sa défaite à l’aller. Tom Pouilly n'a alors pas manqué de répondre à Neal Maupay en diffusant Les Corons dans les couloirs du Vélodrome, en réponse à la célébration de l’attaquant marseillais après la victoire 3-1 de l’OM à Bollaert. Une pique assumée sur les réseaux sociaux.

Ce samedi avait lieu la 25e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Pour l’occasion, l’OM accueillait le RC Lens et les Phocéens se sont inclinés 0-1 à cause d’un but dans les dernières minutes du temps additionnel. Une défaite frustrante pour l’OM, qui pourrait permettre à Nice de leur mettre la pression pour la deuxième place du podium.

Le troll du RC Lens

Les joueurs du RC Lens ont célébré cette victoire contre l’OM comme il se doit. Tom Pouilly a répondu au petit troll de Neal Maupay après la victoire de l’OM au match aller en écoutant Les Corons dans les couloirs du Vélodrome. Pour rappel, l’attaquant marseillais s’était filmé en story avec Les Corons en fond après la victoire 3-1 de l’OM à Bollaert.

«Je ne joue pas un rôle»

Neal Maupay, l’attaquant de l’OM, avait d’ailleurs déclaré à L’Équipe à propos de son côté chambreur:

«Ça joue, bien sûr. Mais je ne cherche pas à ce que les gens s’intéressent à moi. Je suis juste moi-même. Dans la vie de tous les jours, je suis pareil avec mes amis, ma famille. Je suis le même en dehors du foot et sur le terrain, alors ça entraîne peut-être des réactions, mais je ne joue pas un rôle.»