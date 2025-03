OM : De Zerbi coupable, l’accusation de Pierre Ménès

La rédaction

Pierre Ménès a pointé Roberto De Zerbi du doigt après la défaite 0-1 de l'OM face à Lens. Selon lui, le coach italien a commis une erreur tactique en laissant Mason Greenwood et Luis Henrique sur le banc, choisissant un dispositif trop défensif. Ménès estime que cette décision a coûté cher, notamment en première période.

L’OM s’est incliné ce samedi soir au Vélodrome contre le RC Lens. Une défaite 0-1 qui a été marquée par des choix tactiques forts de Roberto De Zerbi. Le coach italien de l’OM avait décidé de mettre Mason Greenwood et Luis Henrique sur le banc, alignant Bilal Nadir aux côtés d’Adrien Rabiot derrière l’attaquant.

«Cette défaite est un peu pour De Zerbi»

Un choix pas assez offensif, d’après Pierre Ménès, comme il l'explique sur sa chaîne YouTube :

«Cette défaite est un peu pour De Zerbi. Il avait décidé de se priver de Luis Henrique et Greenwood et d’aligner une équipe avec un seul attaquant. C’est bien gentil de jouer avec Rabiot à gauche et Nadir à droite, ce n’est pas ça qui va apporter un vrai soutien à Gouiri seul en pointe.»

«De Zerbi a jeté la première période à la poubelle»

Pour l’ancien journaliste de Canal+, cette défaite est en partie de la faute du coach de l’OM :

«La première période de l’OM a été jetée à la poubelle par De Zerbi. Je suis d’ailleurs étonné avec l’armée mexicaine de DAZN qu’il y avait pour commenter ce match, il n’y en avait pas un qui soit étonné de ce choix de De Zerbi. Choix qu’il a corrigé dès la reprise de la seconde période en faisant rentrer Luis Henrique et Greenwood.»