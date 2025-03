OM : «L’armée» de DAZN fait halluciner Pierre Ménès !

La rédaction

Pierre Ménès a fustigé la première mi-temps de l’OM, la qualifiant de « jetée à la poubelle » par Roberto De Zerbi. Il a exprimé son étonnement de ne pas avoir vu de réaction de la part des commentateurs de DAZN concernant les choix tactiques du coach, en particulier l'absence de Greenwood et Luis Henrique. Pour lui, ces décisions ont grandement contribué à la défaite de l'OM.

Alors que l’OM s’est incliné 0-1 face à Lens ce samedi, le match a été marqué par des choix tactiques forts de Roberto De Zerbi. Le coach italien a choisi de ne pas titulariser Mason Greenwood et Luis Henrique, une mauvaise stratégie selon Pierre Ménès.

«Pas un pour s’étonner de ce choix de De Zerbi»

Sur sa chaîne YouTube, l’ancien de chez Canal+ a évoqué cette stratégie, s'étonnant également du manque de réactions chez les journalistes de DAZN concernant l'absence de Mason Greenwood au coup d'envoi :

«La première période de l’OM a été jetée à la poubelle par De Zerbi. Je suis d’ailleurs étonné avec l’armée mexicaine de DAZN qui avait pour commenter ce match, il n’y en avait pas un qui soit étonné de ce choix de De Zerbi.»

Un manque d’attaquant ?

Pour Pierre Ménès, cette composition de l'OM n’était pas assez offensive :

« Cette défaite est un peu pour De Zerbi. Il avait décidé de se priver de Luis Henrique et Greenwood et d’aligner une équipe avec un seul attaquant. C’est bien gentil de jouer avec Rabiot à gauche et Nadir à droite, ce n’est pas ça qui va apporter un vrai soutien à Gouiri seul en pointe. »