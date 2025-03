Tromperie - OM : Rabiot se fait allumer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En clamant son amour pour l'OM lors d'un long entretien à DAZN, Adrien Rabiot s'est attiré les foudres d'Alfredo Pedulla. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste italien a regretté le manque de sincérité du milieu de terrain français de 29 ans, qui a passé près de cinq ans à la Juventus.

Avant d’aller défier le RC Lens, Adrien Rabiot a accordé un long entretien à DAZN. L’occasion pour le milieu de terrain de déclarer sa flamme à l’OM. « Et c’est vrai que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur » a confié l’ancien joueur du PSG.

Rabiot se fait tacler en Italie

Cette phrase a traversé la frontière et est arrivée aux oreilles d’Alfredo Pedulla. Sur sa chaîne Youtube, le journaliste italien a taclé Rabiot, qui a porté durant cinq ans les couleurs de la Juventus. « Il aurait dû être plus reconnaissant envers ceux qui l'ont remis sur les rails et ne pas oublier si facilement certaines choses. C'est exactement pour cela que je ne tomberais jamais amoureux de quelqu’un qui, lorsqu’il porte un maillot, embrasse l'écusson du club » a-t-il lâché.

La trahison de Rabiot ?

Pedulla a mis en avant le manque de reconnaissance de Rabiot envers son ancienne équipe. « Je me souviens qu'à la veille de matchs marquants certaines de ses déclarations avaient laissé des traces. "Je suis bien ici, ils m'ont nommé capitaine et je ne voudrais pas partir, mais je n'arrive pas à décider..." Bref ! La course à un salaire toujours plus élevé était déjà née » a-t-il lâché.