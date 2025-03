PSG : Riolo clashé, Pierre Ménès monte au créneau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant réussi à éliminer Liverpool, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Une qualification qui a d’ailleurs valu de nombreuses critiques à Daniel Riolo. En effet, le journaliste RMC a vu ces différentes critiques passées à l’encontre de Luis Enrique ressortir. Mais voilà que dans cette situation, il a pu compter sur le soutien de Pierre Ménès.

Au cours des derniers mois, Daniel Riolo n’avait pas été très tendre avec le PSG et Luis Enrique. Des critiques dont il fait aujourd’hui les frais. En effet, avec la qualification du club de la capitale pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les propos de Riolo sont utilisés contre lui et génèrent de nombreuses critiques.

« On donne est la photo à l’instant t »

Lors d’une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a évoqué ces critiques à l’encontre de Daniel Riolo suite à ce qu’il avait pu dire sur Luis Enrique. Et à ce propos, le journaliste sportif a fait savoir : « Je pense que quand tu es comme Daniel et même comme moi, il est bien évident que ce qu’on donne est la photo à l’instant t d’une situation et c’est vrai qu’au début de la saison, le PSG n’était pas dans la situation où il est aujourd’hui. Souvenons nous quand même du début de Ligue des Champions du PSG, c’était catastrophique. Et à un moment, quand t’es mené 2-0 contre Manchester City, tu es plus près de la porte que des quarts de finale. Il y a eu une bascule que je situe à Salzbourg, où Paris a trouvé une nouvelle carburation et ça a permis à Paris de dérouler ».

« Daniel il s’en fout de ça »

« Moi aussi au début je ne croyais pas au PSG, je m’ennuyais devant les matchs de Luis Enrique, je l’ai peut-être dit d’une façon plus nuancée et puis plus confidentielle que Daniel. Aujourd’hui, Daniel il est le consultant vedette de L’After, moi je ne suis qu’un pauvre Youtubeur dans mon coin. Après, Daniel il s’en fout de ça, il dit ce qu’il pense, il pense ce qu’il dit et voilà », a enchainé Pierre Ménès.