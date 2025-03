Didier Deschamps - PSG : Le rapprochement ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Luis Enrique fait aujourd’hui l’unanimité avec le PSG, Didier Deschamps serait-il prêt à se rapprocher du style parisien avec l’équipe de France ? La question lui a été posée ce jeudi, alors que les Bleus s’apprêtent à affronter à deux reprises la Croatie en Ligue des Nations.

Après un début de saison compliqué, le Paris Saint-Germain est monté en puissance et enchaîne aujourd’hui les prestations impressionnantes, comme ce fut encore le cas mardi sur la pelouse de Liverpool lors du huitième de finale retour de Ligue des champions remporté au terme d’une séance de tirs au but parfaitement maîtrisée. Un temps critiqué, Luis Enrique voit son travail récompensé et salué par les observateurs, y compris les plus sceptiques à son égard. De quoi donner des idées à Didier Deschamps pour l’équipe de France ?

« Ça demande beaucoup d’efforts. Le PSG le fait bien et le fait même très bien »

Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Bleus a été interrogé sur le pressing des joueurs du PSG, et la possibilité de s’en inspirer en équipe de France. « Cela dépend d’avoir ou non le ballon. Le pressing il faut aussi voir sur quelle période on peut le faire. Parce que ça demande beaucoup d’efforts. Le PSG le fait bien et le fait même très bien. Luis Enrique ne dira pas le contraire, ça demande du temps et de la répétition ainsi que des automatismes », a confié Deschamps, qui n’écarte rien.

« Je ne dis pas qu’on ne le fera pas »

« Je ne dis pas qu’on ne le fera pas mais on n’aura pas beaucoup de séances, poursuit le sélectionneur. Au-delà de récupérer et du pressing, je préfère que mon équipe ait beaucoup le ballon. Cela demande beaucoup d’efforts, d’ajustements, de rapidité aussi. »