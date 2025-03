PSG : Du jamais vu, Luis Enrique a choisi son prochain gardien

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En arrêtant deux penaltys, Gianluigi Donnarumma a fait le show sur la pelouse d'Anfield et a offert une qualification à son équipe. Décrié après le match aller, le portier du PSG a répondu présent face à Liverpool ce mardi soir. Cette performance met un terme aux débats sur sa place dans la hiérarchie des gardiens de but.

Après la victoire du PSG face à Liverpool, il n’est pas chose aisée de désigner l’homme du match côté parisien, tant la performance globale a été bonne. Mais il serait aussi difficile d’ignorer l’incroyable récital de Gianluigi Donnarumma durant la séance de tirs au but. En arrêtant deux penaltys, le portier italien a offert la qualification à son équipe et a, par la même occasion, fait taire les critiques sur son niveau de jeu et son mental.

Donnarumma a gagné sa place

Comme indiqué par le journaliste Arnaud Hermant, les débats autour de sa situation sont terminés. « Donnarumma a réalisé un grand match et une grande performance dans cette Ligue des champions. C'est son meilleur match depuis qu'il a rejoint le PSG. Je suis donc sûr que sans Donnarumma, le PSG n'aurait pas pu atteindre les quarts de finale hier. Pour le PSG, Donnarumma est désormais le meilleur et le numéro un » a confié le journaliste de L’Equipe. Par ricochet, cette décision touche Matvey Safonov. « Il est difficile de dire si l’équipe aurait pu gagner si Safonov avait été dans les buts. Matvey est désormais définitivement numéro deux ; après de tels matchs de l'Italien, il ne peut plus compter sur une place dans le onze de départ » a déclaré Hermant à Sport 24.

Luis Enrique confirme pour Donnarumma

Les déclarations de Luis Enrique mardi soir vont dans le sens du journaliste. « Le premier match a été celui de Monsieur Alisson et le deuxième, celui de Monsieur Donnarumma. C’est un match nul, il y avait d’ailleurs encore un match nul après le temps réglementaire et encore après la prolongation. Gigio a été magnifique, il a apporté un gros plus dans les airs face à l’une des meilleures d’Europe dans ce domaine. Je suis content pour lui, pour l’équipe et sur tous les aspects » a lâché le coach du PSG.