Luis Enrique sacrifie une star, le PSG hallucine !

Le projet sportif du PSG a pris un tournant XXL ces dernières années avec l’exode de toutes les stars dont Marco Verratti. A l’été 2023, dans la foulée de l’arrivée de Luis Enrique, l’Italien a été prié d’aller voir ailleurs. Une décision phare pour le développement de Vitinha. Un choix fort totalement soutenu par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Dès sa prise de fonctions en juillet 2025, Luis Enrique a témoigné des départs de Lionel Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat au PSG, et a poussé pour que Neymar et Marco Verratti entre autres prennent la porte. Le milieu de terrain italien était à ce moment précis le joueur le plus titré de l’histoire du PSG, dépassé par les 31 titres de Marquinhos en janvier dernier, mais l’entraîneur espagnol n’en voulait plus parce qu’il ne progressait par rapport au reste de l’effectif selon Claude Makélélé.

«Verratti ? Il ne progressait plus»

« Je pense qu'il a sorti Verratti parce qu'il n'y avait plus cette étincelle. Il ne progressait plus. Il faisait progresser les autres. Ils sont arrivés à un niveau de performance, de qualité technique, tactique, mais lui ne progressait plus, il était en avance sur tout le monde. Il y a des joueurs qui sont nés en avance sur tout le monde. A partir du moment où il n'a plus ce cadre, il se perd tout simplement ». a assuré l’ancien joueur du PSG et membre du staff technique parisien au média Carré.

«Ce n’était pas une décision facile, même pour le coach, mais nous avons cru en lui»

Mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool à Anfield au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions. L’occasion pour Thierry Henry d’interroger Nasser Al-Khelaïfi après la victoire du Paris Saint-Germain (1-0 et 4-1 aux tirs au but) sur les antennes de CBS Sports et notamment sur la décision de Luis Enrique de se séparer de Marco Verratti en offrant les clés du milieu de terrain à Vitinha. « Ce n’était pas une décision facile, même pour le coach, mais nous avons cru en lui ». a assuré le président du PSG.