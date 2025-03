PSG : Le coup de gueule d'une star !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battu par Liverpool au Parc des Princes, le club de la capitale a validé son ticket pour le tour suivant à Anfield, et ce, à l'issue des tirs au but. Pointé du doigt par certains journalistes après le match aller, Gianluigi Donnarumma a poussé un énorme un coup de gueule.

Il y a tout juste une semaine, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a reçu Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré une nette domination, le club de la capitale s'est incliné face à la bande à Mohamed Salah (0-1).

Luis Enrique - PSG : Il annonce la fin !

➡️ https://t.co/fsJR1Fa2q5 pic.twitter.com/tXPNmGqamL — le10sport (@le10sport) March 12, 2025

Donnarumma s'est fait tacler après PSG-Liverpool

Alors que Liverpool n'a cadré qu'un seul tir, Gianluigi Donnarumma a pris cher. En effet, certains journalistes s'en sont pris au gardien numéro 1 du PSG après la défaite contre les Reds au Parc des Princes. Grand artisan de la qualification parisienne pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a tenu à faire passer un message clair à ses détracteurs.

«Des pseudo journalistes qui parlent sans savoir»

« Pourquoi j’ai couru au vestiaire avant les tirs au but ? Pour faire pipi (rires). Non en vrai, j’avais préparé quelque chose avec mon préparateur des gardiens. Les critiques ? Je suis content de répondre à des pseudo journalistes qui parlent sans savoir ce qu’est le métier de gardien. À l’aller, on subit un tir cadré et un but. Ils pensent que c’était de ma faute. Mais peu importe, je travaille toujours et je continue de sourire », s'est emporté Gianluigi Donnarumma, portier du PSG, au micro de Sky Italia. Pour rappel, l'international italien a été impérial face à Liverpool à Anfield ce mardi soir. Infranchissable pendant 120 minutes, Gianluigi Donnarumma a même réussi à stopper deux tirs au but des Reds.