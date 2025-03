PSG - Donnarumma : L’accusation improbable lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Elu homme du match après sa prestation XXL avec le PSG face à Liverpool mardi soir, Gianluigi Donnarumma a fait taire ses détracteurs. Et Faouzi Ghoulam, ancien joueur de Ligue 1 consultant pour la télévision italienne, a lâché des accusations pour le moins étranges sur le traitement médiatique que reçoit le gardien du PSG en France.

C'est un fait, Gianluigi Donnarumma est loin de faire l'unanimité depuis son arrivée au PSG en 2021. Le gardien italien s'est rendu coupable de plusieurs erreurs majeures dans des grands matchs de Ligue des Champions, et il tient enfin sa performance référence dans cette compétition après la qualification du PSG mardi soir sur la pelouse de Liverpool.

Ghoulam défend Donnarumma face aux critiques

Interrogé en direct au micro de Sky Italia après la qualification du PSG, Faouzi Ghoulam a évoqué les critiques à l'encontre du gardien italien : « Pour moi, Donnarumma fait partie des trois meilleurs gardien du monde. Je connais le championnat français et je vois les critiques. Je l’ai toujours défendu car je connais ses qualités et sa personnalité », lâche l'ancien joueur de l'Algérie et de l'ASSE.

Donnarumma critiqué... pour son silence ?

Et Ghoulam s'embarque ensuite dans des accusations pour le moins improbables quant au traitement médiatique réservé à Donnarumma en France : « Je pense que s’il reçoit des critiques en France, c’est simplement car c’est une force tranquille. Il ne s’exprime pas trop et cela ne plaît pas à tout le monde en France », explique-t-il. Une sortie assez improbable...