PSG : Un top joueur déclare sa flamme… avant son transfert ?

Thomas Bourseau

Au terme d’une soirée sous tension, le PSG s’est qualifié au bout de la nuit à Anfield grâce à une égalisation d’Ousmane Dembélé au score cumulé de ces 1/8èmes de finale de Ligue des champions et à une séance de tirs au but victorieuse (4-1). Battu par une équipe complète et dangereuse, Virgil Van Dijk s’est publiquement incliné devant la prestation des joueurs de Luis Enrique après avoir été vu en train d’échanger avec les grands patrons du Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a réalisé l’exploit tant souhaité par ses supporters. Malgré une nette domination au Parc des princes la semaine dernière, les hommes de Luis Enrique s’étaient inclinés dans les toutes dernières secondes face au réalisme clinique de Liverpool. Cette fois-ci, malgré un rapport de forces bien plus équilibré à Anfield que pendant le 1/8ème de finale aller (1-0), le PSG a su trouver le chemin des filets par le biais d’Ousmane Dembélé, auteur de son 29ème but toutes compétitions confondues cette saison.

Après le clash, la réconciliation entre Campos et Van Dijk

Mercredi dernier, Luis Campos avait laissé libre court à sa colère dans les couloirs du Parc des princes envers l’arbitrage à la mi-temps pour un carton rouge et une faute non sifflée sur Bradley Barcola. Ce à quoi Virgil Van Dijk avait répondu : « Ce n’est pas la Ligue 1 ». Une semaine plus tard, après la victoire du PSG à Anfield (1-0 puis 4-1 aux tirs au but), le capitaine de Liverpool a été aperçu en train de discuter avec le conseiller football du Paris Saint-Germain et le président Nasser Al-Khelaïfi dans le temple des Reds comme l’a démontré l’image publiée par le journaliste de Foot Mercato Josué Cassé.

En fin de contrat avec Liverpool, Van Dijk peut-il avoir échangé au sujet d’une éventuelle arrivée libre au PSG ou bien évoquait-il l’incident de la semaine dernière ? Une question qui reste pour le moment sans réponse.

«Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe»

Quoi qu’il en soit, Virgil Van Dijk a félicité Luis Enrique et son groupe au micro de Canal+ pour cette qualification en 1/4 de finale de Ligue des champions glanée à Anfield. « Bravo au PSG, ils ont été très bons sur les deux matchs. Ils ont la qualité pour faire mal à n'importe quel adversaire, leurs attaquants sont très dangereux et directs. Leur entraîneur Luis Enrique en a fait une très bonne équipe ». a confié le défenseur des Reds. Au prochain tour, le Paris Saint-Germain affrontera Aston Villa ou bien Bruges. Verdict ce mercredi soir.