OM : De Zerbi annonce une folie !

Alexis Brunet

Depuis des années, l’OM n’a pas remporté de trophées, mais cette saison pourrait être différente des autres. En effet, ce vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a annoncé qu’il voulait remporter un titre. Il aura l’occasion de le faire dès le 8 janvier avec le Trophée des champions à jouer face au PSG.

Depuis son rachat par le Qatar il y a plus de dix ans, le PSG a l’habitude de rafler tous les trophées en France. Le club de la capitale ne laisse presque rien à ses adversaires comme l’OM, qui n’a pas mis la main sur un titre depuis de longues années, malgré son rachat en 2016 par Frank McCourt.

De Zerbi veut remporter un titre avec l’OM ! Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a dévoilé ses objectifs pour la fin de la saison. Le coach de l’OM se veut ambitieux, lui qui souhaite remporter un titre. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Un de mes grands objectifs serait de remporter un titre. Ce n'est pas encore le moment d'y penser, il faut penser à Nantes qui a changé d'entraîneur et de système de jeu. On joue au Vélodrome, on veut bien commencer l'année en jouant bien et en remportant le match. Après on parlera de la finale du Trophée des champions. »