Jackpot, le PSG va signer un coup historique !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions. Après la défaite de son équipe, Arne Slot a tenu à rendre hommage au club parisien. En effet, le coach des Reds a félicité l'écurie emmenée par Luis Enrique, affirmant qu'elle était capable de remporter la toute première C1 de son histoire cette année.

Opposé à Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a réussi à valider son ticket pour le tour suivant. Défait 0-1 au Parc des Princes, le club de la capitale a refait son retard en l'emportant par le même score à Anfield, avait de sortir vainqueur de la séance des tirs au but. Présent en conférence de presse d'après-match, Arne Slot n'a pas manqué de féliciter le PSG, affirmant qu'il avait les moyens de remporter la toute première C1 de son histoire cette année.

«Paris peut gagner la compétition»

« C'était le plus beau match de football dans lequel j'ai été impliqué. On a fait 25 minutes incroyables. Sur 90 minutes, je pense qu'on ne méritait pas de perdre ce match. Sur 120 minutes, c'est plus logique d'aller aux tirs au but. On sort d'une manière qui peut impressionner l'Europe. C'est un choc, bien sûr, mais ce n'est pas le moment de parler de ça avec les joueurs. Je leur ai dit que si on devait se faire sortir, il fallait le faire contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Pour moi, on a été très malchanceux d'avoir fini premier et d'avoir à affronter le PSG en huitièmes de finale, l'une des meilleures équipes d'Europe. Mais à la fin, si tu veux gagner ce genre de compétition, tu dois battre des équipes comme le Paris Saint-Germain », a déclaré Arne Slot, le coach de Liverpool, avant d'en rajouter une couche.

«C'est l'un des clubs les plus riches d'Europe»

« J'ai été impressionné aussi par la manière dont ils ont tiré les tirs au but. Je pense que Paris peut gagner la compétition, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir gagner. Il faut un peu de chance aussi, car ce ne sont que deux matches. S'ils jouent comme ça et qu'ils n'ont pas de blessés, ils peuvent le faire. C'est aussi l'un des clubs les plus riches d'Europe, donc ce n'est pas une surprise de les voir parmi les meilleures équipes », a conclu Arne Slot, le technicien de Liverpool.