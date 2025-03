Antoine Dupont, le calvaire dévoilé en public

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit samedi dernier face à l'Irlande, Antoine Dupont sera donc éloigné des terrains pour les mois à venir. Fabien Galthié a pris la parole sur cet épineux sujet ce jeudi matin en conférence de presse au moment de communiqué la composition du XV de France pour le match contre l'Ecosse, et il évoque une grosse souffrance physique pour Dupont.

Contraint d'abandonner ses coéquipiers du XV de France sur blessure samedi dernier lors du déplacement en Irlande (victoire 27-42), Antoine Dupont a confirmé le verdict médical 24h plus tard via un communiqué sur son compte Instagram : « Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains », a indiqué le capitaine du XV de France, dont la durée d'indisponibilité est évaluée entre six et huit mois. Une blessure qui fait couler beaucoup d'encre, et au-delà des polémique qu'elle suscite, Fabien Galthié a mis l'accent sur la souffrance physique d'Antoine Dupont.

« Douloureux », Dupont souffre

Interrogé en conférence de presse ce jeudi matin puisqu'il communiquait la composition du XV de France pour le prochain match des 6 Nations face à l'Ecosse, Galthié s'est confié sur le calvaire d'Antoine Dupont : « Je ne vais pas revenir sur les polémiques et la blessure d'Antoine. Il est avec nous. Il y a sa présence dans les murs et son absence sur le terrain, et ça fait partie de tous les éléments qui vont nourrir notre motivation et notre détermination. C'est quelque chose qui nous a marqués et qui nous marquera (…) Ce que vit Antoine est douloureux pour lui et pour nous aussi », indique le sélectionneur des Bleus.

« Sa blessure lui fait très mal »

« Il y a des blessures qui ne font pas mal et d'autres qui font très mal. Et sa blessure lui fait très mal. Il travaille avec notre staff médical pour réduire sur la douleur. Il sera avec nous au match si son état le permet », poursuit Fabien Galthié, qui affiche même un doute quant à la présence d'Antoine Dupont samedi dans les tribunes du Stade de France pour ce dernier choc du Tournoi entre le XV de France et l'Ecosse. Affaire à suivre...