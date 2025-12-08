Antoine Dupont en Gironde, la nouvelle signature à plusieurs millions d'euros

Antoine Dupont continue ses investissements dans l'immobilier en Gironde. Après un premier achat dans la région l’année dernière, la star du XV de France a récidivé en mettant la main sur une seconde villa à la Teste-de-Buch, Un achat estimé à plusieurs millions d’euros qui illustre son intérêt pour cette région prisée.
Absent durant de longs mois après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Antoine Dupont a retrouvé les terrains en cette fin d’année avec le Stade Toulousain. Très attaché à la Ville Rose, l’international tricolore est également tombé sous le charme du bassin d’Arcachon, en témoigne l’acquisition en 2024 d’un terrain pour la construction d’une grande maison avec 1 113 m² de terrain, une surface habitable de 310 m² ainsi qu'une piscine. Un projet estimé à plusieurs millions d’euros qui ne l’a visiblement pas rassasié.
Un autre achat immobilier à plusieurs millions d’euros pour Dupont
Sud-Ouest révèle en effet qu’Antoine Dupont vient d’acquérir une deuxième villa en Gironde, toujours à la commune de la Teste-de-Buch, « avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat », précise le quotidien régional.
« Un Eldorado de l’immobilier du luxe »
Il s’agit d’un « Eldorado de l’immobilier du luxe » selon Jean Anselyn, directeur de l’agence Barnes à Arcachon, interrogé par le site actu Bordeaux en mars dernier. Ce nouvel achat à plusieurs millions d’euros va permettre à Antoine Dupont de profiter davantage de la région qu’il affectionne aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere.