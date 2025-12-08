Antoine Dupont en Gironde, la nouvelle signature à plusieurs millions d'euros

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont continue ses investissements dans l'immobilier en Gironde. Après un premier achat dans la région l’année dernière, la star du XV de France a récidivé en mettant la main sur une seconde villa à la Teste-de-Buch, Un achat estimé à plusieurs millions d’euros qui illustre son intérêt pour cette région prisée.

Absent durant de longs mois après une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, Antoine Dupont a retrouvé les terrains en cette fin d’année avec le Stade Toulousain. Très attaché à la Ville Rose, l’international tricolore est également tombé sous le charme du bassin d’Arcachon, en témoigne l’acquisition en 2024 d’un terrain pour la construction d’une grande maison avec 1 113 m² de terrain, une surface habitable de 310 m² ainsi qu'une piscine. Un projet estimé à plusieurs millions d’euros qui ne l’a visiblement pas rassasié.

Un autre achat immobilier à plusieurs millions d’euros pour Dupont Sud-Ouest révèle en effet qu’Antoine Dupont vient d’acquérir une deuxième villa en Gironde, toujours à la commune de la Teste-de-Buch, « avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat », précise le quotidien régional.