Le XV de France au cœur d’un nouveau scandale ?

Alors que le tirage au sort de la Coupe du monde 2027 a eu lieu mercredi à Sydney, Corne Krige a crié au complot. Selon l’ancien capitaine de l’Afrique du Sud, le tirage a été truqué afin de faciliter le parcours des équipes de l’hémisphère nord, ce qui favoriserait notamment le XV de France.

Le XV de France connait désormais qui composera sa poule lors de la Coupe du monde 2027. Dans le groupe E, les Bleus seront opposés au Japon, aux États-Unis et aux Samoa, alors que le double tenant du titre, l’Afrique du Sud, a hérité de l’Italie, la Géorgie et la Roumanie dans la poule B.

Un tirage « truqué » pour Krige Le groupe A s’annonce particulièrement relevé avec la présence de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Ce qui a été orchestré selon Corne Krige. Dans un entretien accordé à Netwerk 24, dont les propos ont été relayés par Planet Rugby, l’ancien capitaine de l’Afrique du Sud a crié au scandale. D’après lui, le tirage au sort a été « truqué » afin de défavoriser les équipes de l’hémisphère sud.