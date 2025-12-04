Antoine Dupont - XV de France : La punchline inattendue !

Axel Cornic

On connait les adversaires du XV de France pour la Coupe du monde 2027, qui se déroulera en Australie. Le tirage au sort a eu lieu ce mercredi 3 décembre et les hommes de Fabien Galthié affronteront donc les Etats-Unis, les Samoa ainsi que le Japon, ce qui semble à priori être une poule assez simple.

C’est un énorme ouf de soulagement. Après avoir bien failli perdre son statut de tête de série cet automne, le XV de France a finalement hérité d’un tirage très clément pour la Coupe du monde 2027. Les Etats-Unis, le Japon ou encore les Samoa ne semblent en effet pas être un grand danger...

« Il faut faire attention à tout mais ce qui compte, c’est ce qui va se passer après » Les premières réactions sont rapidement arrivées après ce tirage au sort, avec notamment le troisième-ligne Grégory Alldritt. « Ça aurait pu être pire, c’est sûr. C’est une poule que tout le monde va certainement dire abordable. Maintenant, il faut faire attention à tout mais ce qui compte, c’est ce qui va se passer après » a expliqué le vice-capitaine du XV de France, qui a pourtant averti ses coéquipiers contre tout relâchement.