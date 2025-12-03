Antoine Dupont - Fin de l’histoire d’amour : Le calvaire est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France disputera la Coupe du Monde 2027 en Australe, pour ce qui pourrait bien être le dernier Mondial avec Antoine Dupont dans ses rangs. La star du Stade Toulousain avait en effet indiqué qu'il pourrait s'agir de son dernier grand défi avec ce maillot bleu qu'il chérit tant, et Fabien Galthié a évoqué tout le calvaire qui attend Dupont et ses coéquipiers avant de pouvoir atteindre cet objectif.

Le verdict est tombé ce mercredi : le XV de France affrontera le Japon, les États-Unis et les Samoa à la Coupe du monde 2027, qui se déroulera en Australie. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont donc fixés sur leurs premiers adversaire de cette compétition au cours de laquelle ils pourraient bien marquer l'histoire du rugby français et aller accrocher le tout premier Mondial des Bleus. D'ailleurs, dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet dernier, Dupont évoquait cette Coupe du Monde 2027 comme le dernier grand défi de sa carrière.

Dupont, dernier Mondial avant la fin de l'histoire ? « La Coupe du Monde, mon dernier grand défi ? Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale », confiait le demi de mêlée de 29 ans, qui pourrait disputer dans deux ans la dernière Coupe du Monde de sa carrière internationale. Avant de peut-être mettre un terme à sa belle histoire d'amour avec le XV de France...