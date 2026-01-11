Zidane et son épouse Véronique : Il révèle son amour pour une autre femme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à son épouse Véronique depuis maintenant plus de 30 ans, Zinedine Zidane a vécu toutes les étapes majeures de sa carrière de joueur puis d'entraîneur aux côtés de son épouse. Mais l'ancien numéro 10 de l'équipe de France ne manque pas pour autant en interview de souligner son amour pour l'autre femme de sa vie : sa maman.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en juin 2022 à l'occasion de ses 50 ans, Zinedine Zidane s'était notamment confié sur sa rencontre avec Véronique, son épouse avec qui il a eu quatre fils : Enzo, né en 1995, Luca, né en 1998, Théo, né en 2002 et Elyaz, né en 2005. Et l'ancienne star de l'équipe de France évoque notamment la manière assez insolite dont il a fait la rencontre de sa femme en 1991, alors qu'il jouait à cette époque du côté de l'AS Cannes.

Zidane déclare sa flamme à son épouse... « Le 6 février, je fais la connaissance de ma femme. Il neige à Cannes… Je perds ma montre dans la neige et je rencontre ma femme à ce moment-là ! Ça fait plus de trente et un ans que nous sommes ensemble. Je lui dois énormément. J’ai toujours pu compter sur mon épouse. Elle a toujours été présente dans les moments compliqués, toujours à mes côtés, toujours positive, toujours avec les enfants, à pousser derrière tout le monde », confie Zinedine Zidane, qui souligne malgré tout son amour pour une autre femme qui a énormément compté.