Départ d'Antoine Dupont : Le verdict tombe, c'est officiel !

Amadou Diawara

Dupont va affronter le Japon, les USA et les Samoa en Australie Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde 2027 a été effectué ce mercredi à Sydney. Et le XV de France est tombé dans le groupe E. Par conséquent, la bande à Antoine Dupont affrontera le Japon, les Etats-Unis et les Samoa en Australie.