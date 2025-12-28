«Je m’en vais» : La fake news avec cette figure du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une fausse publication qui a trompé de nombreux internautes. Ce dimanche, un message d’Edinson Cavani, deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG, a largement été relayé sur les réseaux pour sa retraite. Problème, il s’agissait en réalité d'une blague publiée par un compte spécialisé dans l’actualité de Boca Juniors, où évolue actuellement l’Uruguayen.

Meilleur buteur de l’histoire du PSG durant quelques années avec 200 réalisations, avant d’être devancé par Kylian Mbappé, Edinson Cavani a quitté l’Europe à l’été 2023, s’engageant en faveur de Boca Juniors après un passage d’une saison à Valence. Alors qu’il approche de ses 39 ans (le 14 février), l’ancien numéro 9 du PSG s’est retrouvé au cœur d’une rumeur improbable sur les réseaux sociaux.

Le faux message de Cavani Plusieurs comptes ont en effet rapporté un message qu’aurait posté l’Uruguayen en ce 28 décembre pour annoncer sa retraite, relayé par Analytics Boca sur X. « Merci beaucoup le football ! Tu m'as formé, challengé, m'a appris à me relever quand je tombais et à valoriser chaque pas du chemin. Tu m'as permis de réaliser des rêves qui, petit, me paraissaient impossibles, et de rencontrer des personnes incroyables sur et en dehors du terrain », pouvait-on lire. Problème, ce communiqué est faux.