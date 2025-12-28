OM : Le transfert d’un attaquant bientôt annoncé ?

Axel Cornic

Recruté en aout 2024, Neal Maupay semble être l’un des premiers candidats au départs à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal. L’attaquant n’a joué qu’une seule petite minute en Ligue 1 depuis le début de la saison et il ne rentre clairement pas dans les plans de Roberto De Zerbi, qui devrait d’ailleurs récupérer Amine Gouiri dans quelques semaines.

Après un été très chaud, l’hiver pourrait être agité à Marseille. Le mercato va ouvrir ses portes le 1er janvier et des nombreuses pistes sont déjà annoncées pour l’OM, sur le front des départs comme sur celui des arrivées. Et on connait déjà un premier joueur qui pourrai faire ses valises...

Maupay va quitter l’OM ? Il s’agit de Neal Maupay, qui n’a quasiment pas joué depuis le début de la saison et qui était déjà annoncé sur le départ lors du dernier mercato. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’attaquant a compris qu’il n’avait plus sa place à l’OM et serait donc prêt à partir, avec une possible solution qui pourrait se dessiner du côté de la Serie A.