PSG - Ousmane Dembélé accepte son transfert : La décision qui change tout !

Ce dimanche, Ousmane Dembélé a reçu une nouvelle récompense individuelle en étant élu meilleur joueur de l’année 2025 aux Globe Soccer Awards. L’international français n’a pas manqué de remercier Nasser Al-Khelaïfi, celui qui est allé le chercher au FC Barcelone à l’été 2023 pour l’attirer au PSG, après avoir échoué à plusieurs reprises.
Après le Ballon d’Or et le trophée « The Best », Ousmane Dembélé a de nouveau été plébiscité ce dimanche. Aux Globe Soccer Awards, l’attaquant âgé de 28 ans a été élu meilleur joueur de l'année 2025, lui qui a inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives avec le PSG lors de l'exercice précédent.
« Le président, qui a été exceptionnel, qui est venu me chercher à Barcelone »
« Je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. L’équipe du Paris Saint-Germain bien sûr, le staff, le président, qui a été exceptionnel, qui est venu me chercher à Barcelone, et le directeur sportif Luis Campos », a confié Ousmane Dembélé au moment de recevoir son trophée. En effet, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui l’a convaincu de rejoindre le PSG à l’été 2023, après avoir déjà essayé de le recruter pendant plusieurs années.
« Je vis ma meilleure vie quoi »
Une décision qui s’est avérée être la bonne pour Ousmane Dembélé, qui a réalisé la meilleure année de sa carrière en 2025. « Je suis heureux d’avoir eu tous ces trophées individuels, même si je le dis tout le temps : c’est le collectif d’abord. Je voulais aussi remercier toute ma famille et mes deux meilleurs amis qui sont là, Moustapha Diatta et Dayot Upamecano. Je savoure chaque moment que j’ai eu cette saison 2025. J’ai pratiquement pris tous les trophées individuels. Je vis ma meilleure vie quoi », a ajouté l’attaquant du PSG.