PSG - Ousmane Dembélé accepte son transfert : La décision qui change tout !

Ce dimanche, Ousmane Dembélé a reçu une nouvelle récompense individuelle en étant élu meilleur joueur de l’année 2025 aux Globe Soccer Awards. L’international français n’a pas manqué de remercier Nasser Al-Khelaïfi, celui qui est allé le chercher au FC Barcelone à l’été 2023 pour l’attirer au PSG, après avoir échoué à plusieurs reprises.

Après le Ballon d’Or et le trophée « The Best », Ousmane Dembélé a de nouveau été plébiscité ce dimanche. Aux Globe Soccer Awards, l’attaquant âgé de 28 ans a été élu meilleur joueur de l'année 2025, lui qui a inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives avec le PSG lors de l'exercice précédent.

« Le président, qui a été exceptionnel, qui est venu me chercher à Barcelone » « Je voulais remercier toutes les personnes qui ont voté pour moi. L’équipe du Paris Saint-Germain bien sûr, le staff, le président, qui a été exceptionnel, qui est venu me chercher à Barcelone, et le directeur sportif Luis Campos », a confié Ousmane Dembélé au moment de recevoir son trophée. En effet, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui l’a convaincu de rejoindre le PSG à l’été 2023, après avoir déjà essayé de le recruter pendant plusieurs années.