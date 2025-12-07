Séparation avec Antoine Dupont : La décision radicale !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont a vécu une séparation au Stade toulousain ces derniers jours. Les Rouge-et-Noir ont en effet perdu Pita Akhi, qui s’est envolé pour les Auckland Blues. Et Ugo Mola ne devrait pas chercher à le remplacer en recrutant. Le coach de 52 ans devrait terminer la saison avec l’effectif qu’il a à sa disposition actuellement.

«On ne les remplacera pas» « Quand vous perdez deux de vos meilleurs trois-quarts sur les cinq [Pita Akhi et Juan Cruz Mallia], six dernières saisons, je ne vous cache pas que je ne l’ai pas super bien vécu. D’un autre côté, j’ose espérer que le groupe, le club saura trouver les ressources pour combler ces départs, même si on ne les remplacera pas » a indiqué le coach du Stade toulousain dans des propos rapportés par Quinze Mondial.