Séparation confirmée : La nouvelle histoire d'amour d'Antoine Dupont est révélée !

Loin de Toulouse, Antoine Dupont semble être tombé amoureux d'une autre région. En effet, le capitaine du XV de France vient d'acquérir une seconde villa sur le bassin d’Arcachon. Un véritable coup de cœur à plusieurs millions d'euros.
De retour sur les terrains après neuf mois d'absence à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont poursuit sa remise à niveau. Mais en coulisses, le capitaine du XV de France fait également des folies en confirmant son coup de cœur pour une autre région que Toulouse.
Antoine Dupont amoureux du bassin d’Arcachon
En effet, selon les informations de Sud Ouest, Antoine Dupont continue de s'installer du côté du Bassin d'Arcachon où il vient d'acquérir un second bien. Après avoir acheté un terrain pour construire une grande maison sur un terrain 1200 mètres carrés, dont 310 habitables en 2024 dans les terres, la star du Stade Toulousain aurait cette fois-ci déboursé plusieurs millions d'euros pour une villa luxueuse sur la localité de Pyla-sur-Mer « avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat », comme le précise le média
Déjà deux villas à plusieurs millions d'euros
Cela confirme donc qu'Antoine Dupont est tombé amoureux de la région du bassin d'Arcachon et plus précisément du quartier huppé de la Teste-de-Buch. Il faut dire que cette région est vue comme « l’Eldorado de l’immobilier de luxe » selon un spécialiste du secteur cité par Actu Nouvelle-Aquitaine. Le capitaine du XV de France pourra donc profiter de la région pour se reposer aux côtés de sa compagne Iris Mittenaere.