Séparation confirmée : La nouvelle histoire d'amour d'Antoine Dupont est révélée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Loin de Toulouse, Antoine Dupont semble être tombé amoureux d'une autre région. En effet, le capitaine du XV de France vient d'acquérir une seconde villa sur le bassin d’Arcachon. Un véritable coup de cœur à plusieurs millions d'euros.

De retour sur les terrains après neuf mois d'absence à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont poursuit sa remise à niveau. Mais en coulisses, le capitaine du XV de France fait également des folies en confirmant son coup de cœur pour une autre région que Toulouse.

Antoine Dupont amoureux du bassin d’Arcachon En effet, selon les informations de Sud Ouest, Antoine Dupont continue de s'installer du côté du Bassin d'Arcachon où il vient d'acquérir un second bien. Après avoir acheté un terrain pour construire une grande maison sur un terrain 1200 mètres carrés, dont 310 habitables en 2024 dans les terres, la star du Stade Toulousain aurait cette fois-ci déboursé plusieurs millions d'euros pour une villa luxueuse sur la localité de Pyla-sur-Mer « avec vue sur la pointe du Cap Ferret, le banc d’Arguin, l’océan et tout le sud de la dune du Pilat », comme le précise le média