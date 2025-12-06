Trahison avec Antoine Dupont : La réponse tombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la Coupe du monde de rugby ne se jouera qu’en 2027, le XV de France connait déjà ses adversaires pour la phase de groupe. Les Bleus ont ainsi hérité du Japon, des Etats-Unis et des Samoa. Sélectionneur nippon, Eddie Jones avait d’ailleurs fait une étonnante annonce en ce qui concerne Antoine Dupont. Entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola lui a répondu.

En 2027, on aura donc notamment le droit à un match entre le XV de France et le Japon. Alors qu’Antoine Dupont devrait alors être l’une des principales menaces françaises, le demi de mêlée pourrait être trahi… par un coéquipier du Stade Toulousain. En effet, Eddie Jones, sélectionneur du Japon, avait expliqué : « Bien sûr, ils ont Antoine Dupont, et personne ne sait exactement comment il reviendra après sa blessure aux ligaments croisés. Nous avons un joueur qui évolue avec lui à Toulouse, ce qui nous permettra d’avoir de bonnes informations à son sujet ».

« Il n’y a pas qu’Antoine Dupont qui va porter le maillot des Bleus si tout va bien » Entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola a tenu à répondre à Eddie Jones concernant Antoine Dupont. C’est alors qu’il a confié en conférence de presse : « Je pense qu’Eddie Jones, dans l’analyse qu’il a et le regard qu’il a, je pense qu’il n’y a pas qu’Antoine Dupont qui va porter le maillot des Bleus si tout va bien. Ils sont quelques uns. Il a des infos sur pas mal de choses. Quand tu joues avec les joueurs, tu désacralises aussi peut-être certaines choses ».