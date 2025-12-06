Trahison avec Antoine Dupont : La réponse tombe !

Alors que la Coupe du monde de rugby ne se jouera qu’en 2027, le XV de France connait déjà ses adversaires pour la phase de groupe. Les Bleus ont ainsi hérité du Japon, des Etats-Unis et des Samoa. Sélectionneur nippon, Eddie Jones avait d’ailleurs fait une étonnante annonce en ce qui concerne Antoine Dupont. Entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola lui a répondu.
En 2027, on aura donc notamment le droit à un match entre le XV de France et le Japon. Alors qu’Antoine Dupont devrait alors être l’une des principales menaces françaises, le demi de mêlée pourrait être trahi… par un coéquipier du Stade Toulousain. En effet, Eddie Jones, sélectionneur du Japon, avait expliqué : « Bien sûr, ils ont Antoine Dupont, et personne ne sait exactement comment il reviendra après sa blessure aux ligaments croisés. Nous avons un joueur qui évolue avec lui à Toulouse, ce qui nous permettra d’avoir de bonnes informations à son sujet ».
« Il n’y a pas qu’Antoine Dupont qui va porter le maillot des Bleus si tout va bien »
Entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola a tenu à répondre à Eddie Jones concernant Antoine Dupont. C’est alors qu’il a confié en conférence de presse : « Je pense qu’Eddie Jones, dans l’analyse qu’il a et le regard qu’il a, je pense qu’il n’y a pas qu’Antoine Dupont qui va porter le maillot des Bleus si tout va bien. Ils sont quelques uns. Il a des infos sur pas mal de choses. Quand tu joues avec les joueurs, tu désacralises aussi peut-être certaines choses ».
La surprise Japon ?
Le Japon pourra-t-il alors créer la surprise face au XV de France ? « Nous voulons être l’équipe que tout le monde a envie de regarder pendant la Coupe du monde. Pour cela, une place dans le top 4 serait fantastique. Nous ferons tout, au cours des deux prochaines années, pour mettre l’équipe dans les meilleures conditions afin d’atteindre cet objectif. Il faudra que nous nous surpassions, nous en sommes conscients, cela demandera un effort extraordinaire, mais il n’y a aucune raison pour que ce ne soit pas possible », a également confié Eddie Jones.