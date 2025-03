Antoine Dupont à Paris, l’accord est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont a malgré tout tenu à rester avec le XV de France pour le prochain match à Paris. Un accord a été trouvé avec Fabien Galthié, et le staff des Bleus félicite d’ailleurs Dupont pour son bel état d’esprit.

Malgré sa grave blessure contractée samedi dernier en Irlande avec le XV de France (rupture des ligaments croisés du genou droit), Antoine Dupont ne retourne pas à Toulouse tout de suite ! Le capitaine des Bleus a demandé l’autorisation à pouvoir rester avec le groupe tricolore en région parisienne en vue du prochain match contre l’Ecosse samedi prochain, au Stade de France, et Fabien Galthié a donné à son accord à Dupont.

« Admirable dans sa peine »

Interrogé en conférence de presse mardi, William Servat a d’ailleurs tenu à rendre hommage à Antoine Dupont pour cette décision de rester épauler ses copains du XV de France : « Antoine est admirable dans sa peine. Quand il a su la gravité de sa blessure, il a d’abord pensé au groupe. Et aujourd’hui encore, dans son comportement, puisqu’il a souhaité rester avec le groupe, l’accompagner. Manager des hommes comme cela, c’est un grand plaisir », lâche l’entraîneur en charge des avants.

Dupont important dans le vestiaire

« Antoine, comme ceux avec qui il a joué en cadets à Auch et sont également capitaines de l’équipe de France, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, sont des grands professionnels, mais ils affichent aussi de belles valeurs humaines. La décision d’Antoine représente l’état d’esprit de notre équipe. On sait toute l’importance qu’il a pour ses coéquipiers avant un match aussi important », poursuit Servat. Un hommage qu’Antoine Dupont devrait apprécier.