XV de France - Galthié : C’est le clash pour Antoine Dupont !

Pris en grippe publiquement par Fabien Galthié après avoir provoqué la blessure d'Antoine Dupont samedi dernier lors du choc entre l'Irlande et le XV de France, Andrew Porter s'est accordé un droit de réponse envers le sélectionneur des Bleus. Et le clash est désormais engagé entre les deux hommes...

Fortement remonté samedi dernier après la grave blessure contractée par Antoine Dupont contre l'Irlande (rupture des ligaments croisés du genou droit), Fabien Galthié avait poussé un sérieux coup de gueule en s'en prenant aux coupables : « On a cité des joueurs à comparaître devant la commission. Tadhg Beirne et Andrew Porter (…) On veut des explications, donc on a cité deux joueurs. On doit protéger nos joueurs. Il y a des moyens, des règles (...) Il y a une forme de colère », a lâché le sélectionneur du XV de France. Et Galthié a donc, sans le savoir, lancé un clash médiatique avec Andrew Porter.

« Entendre le sélectionneur réclamer ma tête... »

Interrogé par le site Rugbypass, le pilier de l'Irlande s'est accordé un droit de réponse envers le coach du XV de France et ses accusations sur la blessure d'Antoine Dupont : « Je sais ce que j'ai fait. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, ce n'est pas mon genre. S'il pense cela, ça le regarde. J'ai envoyé un message à Antoine sur Instagram pour prendre des nouvelles, évidemment qu'on ne veut jamais voir un joueur quitter le terrain ainsi. Mais entendre le sélectionneur réclamer votre tête, ça fait un peu beaucoup, je trouve... », indique Andrew Porter, visiblement très agacé par les attaques de Fabien Galthié à son encontre.

« Je dors très bien la nuit »

« Antoine est un joueur tellement important pour eux qu'ils voudraient presque qu'on ne le touche jamais. Fabien Galthié a le droit de penser ce qu'il veut mais je sais que je n'ai rien fait de mal. Je dors très bien la nuit », poursuit Porter. Le clash avec Galthié sur cette blessure d'Antoine Dupont est donc en train de prendre une tournure médiatique.