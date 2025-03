Antoine Dupont : Son remplaçant jette déjà l'éponge !

Axel Cornic

Leader du XV de France et star mondiale, Antoine Dupont va être éloigné des terrains pendant une durée entre huit et neuf mois. Un coup dur pour son club du Stade Toulousain comme pour la sélection française, avec les débats qui vont désormais reprendre de plus belle au poste de numéro 9.

Il va à nouveau falloir faire sans lui. Revenu à l’automne dernier après sa pause olympique, Antoine Dupont s’est gravement blessé au genou lors de la large victoire française sur l’Irlande (27-42). On ne le reverra plus avec le XV de France au moins jusqu’au prochain Tournoi des 6 Nations, ce qui crée évidement un énorme trou dans l’équipe.

Qui pour l’après-Dupont ?

Samedi à Dublin, Maxime Lucu a montré qu’il pouvait être plus qu’une solution de remplacement, mais les candidats sont nombreux avec également Nolann Le Garrec et Baptiste Serin. Autre de de mêlée de talent en Top 14, Baptiste Couilloud ne semble toutefois pas postuler. « C’est une situation qui est délicate. Ce n’est pas moi qui fais les choix, le sélectionneur répond à vos questions à ma place. Le débat, je ne sais pas s’il y en a un » a confié le joueur du LOU ce mardi, au micro de RMC Sport.

« Je n’ai pas les signaux positifs pour me permettre d’y croire »

« Est-ce que la porte est ouverte ? Je n’en ai pas l’impression. Les signaux que je perçois, c’est ça » a précisé Couilloud. « J’essaie de faire mon maximum pour revenir dans la course, mais à l’heure actuelle je ne vais même pas vous dire que je me sens en capacité de rivaliser parce que je n’ai pas les signaux positifs pour me permettre d’y croire ». A noter qu’il a également eu une grosse pensée pour Antoine Dupont, expliquant notamment qu’il est « vraiment désolé » et « triste que ça lui soit arrivé ».