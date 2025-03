Antoine Dupont : Son remplaçant annoncé en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi contre l'Irlande, Antoine Dupont a du quitter ses partenaires après une demi-heure de jeu. Et la sentence est tombée, le capitaine des Bleus souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Par conséquent, il faudra trouver un nouveau demi-de-mêlée pour affronter l'Ecosse, mais également un nouveau capitaine. William Servat vend d'ailleurs la mèche à ce sujet.

Samedi, la fantastique victoire du XV de France contre l'Irlande a malheureusement été entachée par la grave blessure d'Antoine Dupont. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, le demi-de-mêlée sera donc absent contre l'Ecosse pour le dernier match du Tournoi des VI Nations qui pourrait d'ailleurs offrir la victoire finale aux Bleus. Et si Maxime Lucu est très bien parti pour prendre sa place dans le XV de départ, en ce qui concerne le capitanat, c'est Grégory Aldritt qui est le mieux placé pour succéder à Antoine Dupont comme le laisse entendre William Servat, l'entraîneur des avants du XV de France.

Alldritt, capitaine contre l'Ecosse ?

« Fabien (Galthié) l'annoncera plus tard. Mais bien sûr qu'il fait partie des leaders et des joueurs qui ont une grande chance de "porter" le brassard samedi », lâche-t-il en conférence de presse, dans des propos rapportés par L'EQUIPE. William Servat en profite pour également évoquer la situation d'Antoine Dupont qui avait décidé de rester avec le groupe.

«Maxime Lucu qui a fait une entrée extraordinaire en Irlande»

« On a tous une pensée pour lui. Cette blessure est difficile pour le groupe, et surtout pour lui. Ce que j'ai trouvé admirable chez lui, dans sa peine, c'est qu'il a d'abord pensé à l'équipe. Il est resté avec nous (en début de semaine à Marcoussis), il a souhaité rester avec le groupe (il n'a pas été aperçu en marge de l'entraînement mardi en fin d'après-midi) pour accompagner tout le monde. Il faut le saluer. On sait l'importance qu'il a pour le groupe. Mais le groupe, même sans lui, avance. Je pense à Maxime Lucu qui a fait une entrée extraordinaire en Irlande. Tout le monde s'est mis au service du collectif », ajoute William Servat.