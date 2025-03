Antoine Dupont agressé, c'est confirmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d’un déblayage rugueux de Tadhg Beirne et Andrew Porter, Antoine Dupont a subi une grave blessure puisqu'il le diagnostic a confirmé une rupture des ligaments croisés du genou droit. Mais les Irlandais n'en sont pas à leur coup d'essai comme le souligne David Campese, légende du rugby australien, qui s'indigne du comportement rugueux du XV du Trèfle.

La magnifique victoire du XV de France en Irlande a toutefois été gâchée par la grave blessure d'Antoine Dupont, qui a subi une rupture des ligaments croisés du genou droit qui va nécessiter une longue indisponibilité. Victime d’un déblayage rugueux de Tadhg Beirne et Andrew Porter, le capitaine des Bleus a du quitter prématurément ses coéquipiers. David Campese, ancien arrière de l'Australie, critique ouvertement cette action, rappelant que ce n'est pas la première fois que les Irlandais commettent ce genre d'action litigieuse.

Dupont, l'agression des Irlandais

« Depuis des années, l’Irlande et le Leinster s’en sortent impunément avec des nettoyages dangereux et désordonnés dans les rucks. Pour eux, c’est un chaos organisé, mais pour de nombreux autres joueurs professionnels, ils dépassent régulièrement les limites de ce qui est acceptable sur un terrain », écrit-il dans sa chronique Planet Rugby, avant de poursuivre.

«Il ne fait aucun doute que leurs actions étaient illégales et totalement imprudentes»

« À aucun moment, ils n’ont cherché à rester sur leurs appuis. Les entraîneurs expliquent souvent qu’une entrée légale dans un ruck doit ressembler à un avion qui décolle, et si vous regardez le ralenti, les deux Irlandais sont arrivés comme des Boeing 747 sur une piste trop courte, inverseurs de poussée activés ! Jamais ils ne sont restés debout, jamais ils n’ont tenté de l’être. Ils ont nettoyé de manière incontrôlée, sans saisir l’adversaire. Il ne fait aucun doute que leurs actions étaient illégales et totalement imprudentes », ajoute David Campese. Des propos qui risquent de donner encore plus de regrets aux Français.