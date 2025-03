Blessure d’Antoine Dupont : Le nouveau boss du XV de France annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit samedi lors du choc entre l'Irlande et le XV de France, Antoine Dupont va désormais louper plusieurs mois de compétition. Pierre Ménès y va de son commentaire sur cette catastrophe avec la star des Bleus, et selon lui, Romain Ntamack devrait prendre le relais avec plus de responsabilités offensives à la place de Dupont.

« Le coeur est encore plus douloureux que le genou au moment de devoir abandonner les copains avant la dernière marche (…) Rupture des ligaments croisés. C’est le début d’un nouveau défi, je vous donne rendez-vous dans quelques mois sur les terrains ». Voilà comment Antoine Dupont officialisait le triste verdict de sa blessure dimanche via un post sur Instagram, lui qui avait été contraint d'abandonner ses coéquipiers du XV de France 24h auparavant en Irlande (victoire des Bleus 27-42). Le demi de mêlée et capitaine de la sélection tricolore sera donc absent pour une indisponibilité comprise entre six et huit mois, un élément qui sera forcément préjudiciable pour l'ensemble du collectif du XV de France.

Plus de responsabilités pour Ntamack ?

Pierre Ménès a évoqué cette catastrophe pour Antoine Dupont sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot. Et l'ancien consultant de Canal + y voit malgré tout du bon pour Romai Ntamack, qui pourrait devenir le nouveau leader offensif du XV de France : « Je ne suis pas assez compétent en rugby pour juger si la charge de l’Irlandais était préméditée ou pas, j’avoue que je n’en sais absolument rien, je n’ai pas d’avis. C’est sûr que c’est grave pour l’équipe de France, pour Toulouse et Antoine. Maintenant Lucu est rentré et a fait un très bon match, on a d’autres très bons demis de mêlée, ça va peut-être un peu répartir différemment les plans de relance de la France, peut-être que Ntamack aura plus de responsabilités sur le plan offensif », estime Ménès.

« On espère que Dupont sera là en novembre »

Il évoque ensuite les chances du XV de France de remporter ce Tournoi des 6 Nations ainsi que la date de retour d'Antoine Dupont : « Je pense effectivement que la France a de bonnes chances de battre l’Écosse et remporter le Tournoi, ce qui serait quand même une belle performance car c’était quand même un Tournoi où il fallait aller en Angleterre et en Irlande, on a marqué au fer rouge les Irlandais sur ce match, maintenant Dupont va se soigner et on espère qu’il sera là en novembre prochain », indique Pierre Ménès.