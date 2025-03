Ntamack : L’injustice qui lui a mis la rage !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Exclu lors du premier match du XV de France lors du Tournoi des VI Nations, Romain Ntamack avait ensuite manqué les deux rencontres suivantes face à l’Angleterre et l’Italie. Une suspension pour deux matchs qui avait fait beaucoup parler et ça avait même viré au scandale en voyant que Ntamack n’avait pas eu le même traitement que les autres. Une injustice évoquée par le demi d’ouverture du Stade Toulousain.

Au cours des dernières semaines, la suspension de Romain Ntamack a fait beaucoup parler. Et pour cause… Sanctionné pour deux matchs, le demi d’ouverture du XV de France avait manqué l’Angleterre mais aussi l’Italie, ne pouvant pas purger son deuxième match de suspension lors d’un match du Stade Toulousain. Le XV de France s’est alors résigné à accepter cela, mais voilà que ça a grincé des dents par la suite. La raison ? Le traitement de faveur accordé à l’Irlandais Garry Ringrose, qui lui a pu purger l’un de ses matchs de suspension lors d’une rencontre de championnat.

« Clairement, j'ai ressenti une forme d’injustice"

Cette différence de traitement entre Romain Ntamack et Garry Ringrose a logiquement fait polémique. Et que pense le joueur du XV de France de tout cela ? La question lui a été posée. Et rapporté par L’Equipe, Ntamack a expliqué avoir vécu cela comme une injustice : « Clairement, j'ai ressenti une forme d'injustice et d'incompréhension. On avait monté un dossier et bien bataillé pour prouver que j'allais jouer avec mon club. Et quand on voit que dix jours après la commission prend une décision différente (pour Ringrose), c'est assez incompréhensible ».

« C'est rageant »

« Je pense encore une fois qu'il va falloir commencer à taper du poing sur la table parce que ça ne peut pas toujours être en notre défaveur. C'est rageant, mais il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut maîtriser et rester focalisés sur l'objectif qui est de remporter le Tournoi », a poursuivi Romain Ntamack, qui aura fait un retour remarqué face à l’Irlande avec le XV de France.