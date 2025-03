Antoine Dupont, le pire est à venir ?

Axel Cornic

Après la déception et la colère, la grave blessure d’Antoine Dupont a laissé la place à l’espoir. Tout le monde souhaite en effet voir le capitaine du XV de France revenir à son meilleur niveau, mais il faudra beaucoup de temps, puisque son retour n’est prévu dans le meilleur des cas que pour la fin d’année 2025.

C’est un sacré coup dur. Inarrêtable depuis plusieurs saisons, Antoine Dupont a été stoppé en plein vol lors du choc que l’avant-dernière journée du 6 Nations 2025. En marge d’un ruck, le deuxième-ligne irlandais Tadhg Beirne est tombé sur son genou, avec une rupture des ligaments croisés, la deuxième de sa carrière. En 2018 le capitaine du XV de France avait en effet subi la même blessure et avait mis près de huit mois à revenir.

« Il y a le ligament latéral interne qui est touché en plus et il y a les ménisques »

Cette fois-ci, cette blessure déjà grave en elle-même est accompagné d’une lésion du ligament collatéral du genou, ainsi que du ménisque interne. Et pour Hugo Bonneval, ça peut faire toute la différence. « La première fois qu’il a eu ça, il avait 21 ans. C’est en 2018 contre l’Irlande, il fait rupture des croisés. Là aujourd’hui il y a le ligament latéral interne qui est touché en plus et il y a les ménisques » a expliqué l’ancien international français, sur La chaîne L’Equipe.

« Les ménisques, je suis désolé, c’est autre chose qu’une rupture des ligaments croisés »

« Une rupture des croisés conventionnelle, le ligament croisé est rompu… Moi par exemple, j’ai eu pareil que lui, on m’a pris du tendon rotulien pour refaire mon croisé. Parfois on peut prendre du tenseur du fascia-lata ou de l’ischio, il n’y a pas de problème » a poursuivi Bonneval, pas vraiment optimiste pour Antoine Dupont. « La première fois il n’avait pas eu les ménisques. Là aujourd’hui il a un ménisque qui est touché. Les ménisques, je suis désolé, c’est autre chose qu’une rupture des ligaments croisés ».