Antoine Dupont : Ntamack a choisi son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Gravement blessé, Antoine Dupont sera absent contre l'Ecosse pour le dernier match du Tournoi des VI Nations qui pourrait sacrer les Bleus. Par conséquent, Romain Ntamack sera accompagné d'un nouvel acolyte pour former la charnière du XV de France. Comme l'ouvreur toulousain l'annonce lui-même, c'est Maxime Lucu qui sera à ses côtés. Et ce n'est pas pour lui déplaire.

Samedi, la magnifique victoire du XV de France en Irlande a été entachée par la blessure d'Antoine Dupont, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Par conséquent, le capitaine des Bleus sera absent contre l'Ecosse, dernière rencontre du Tournoi des VI Nations qui pourrait offrir la victoire finale aux Français. Pour le remplacer, c'est Maxime Lucu qui devrait être choisi par Fabien Galthié. Une décision validée par celui avec lequel il formera la charnière : Romain Ntamack.

Lucu pour remplacer Dupont, c'est validé par Ntamack

« Vous dire que ça ne change rien de ne pas avoir Antoine sur le terrain serait mentir. Mais c'est vrai que Max a fait une superbe rentrée en Irlande. Personne n'avait de doutes sur sa faculté à remplacer Antoine, et il l'a fait avec brio et il le refera ce week-end. C'est un joueur qui est différent d'Antoine, évidemment, mais il est à fond dans le projet de jeu, dans le collectif. Il a beaucoup de leadership, aussi. Il fait de très bons matches avec l'UBB et il en fait aussi avec l'équipe de France. Donc honnêtement, personne n'est inquiet concernant la performance de Max samedi prochain », lâche-t-il en conférence de presse, dans des propos rapportés par L'EQUIPE.

«Personne n'est inquiet concernant la performance de Max samedi prochain»

Romain Ntamack a également été invité à donner des nouvelles d'Antoine Dupont : « C'est vrai qu'il avait envie de rester avec le groupe. Après, il est assez meurtri, assez abattu, et je pense qu'il ne veut pas trop nous montrer sa déception. Donc, il reste un peu à l'écart dans son coin, même s'il est à Marcoussis. Mais on sait qu'il est là. Nous, on a évidemment une pensée pour lui. On aura un supplément d'âme samedi soir (contre l'Écosse). Ça sera évidemment un levier de motivation pour jouer et gagner un titre pour nous mais aussi et surtout pour lui ».