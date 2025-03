Antoine Dupont, l’agression surréaliste

Thomas Bourseau

Antoine Dupont a été fauché de manière plus qu’illicite du point de vue du XV de France. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, le capitaine de la sélection tricolore n’a pas été plaqué dans les règles en sortie de ruck d’après William Servat. L’entraîneur des avants des Bleus a fait part de son incompréhension quant à la décision de la commission de disciplines des 6 Nations.

Samedi dernier, dans le cadre de la 4ème journée du Tournoi des 6 nations, le XV de France est allé s’imposer en Irlande à l’Aviva Stadium de Dublin en prenant le meilleur sur le XV du Trèfle (42-27. Et ce, en grande partie sans Antoine Dupont. En effet, le capitaine des Bleus a été contraint d’abandonner ses coéquipiers dès la 28ème minute de jeu, remplacé par Maxime Lucu. La cause ? Une blessure au genou causée à la sortie d’un ruck par Tadhg Beirne et Andrew Porter, tous deux auteurs d’un déblayage rugueux.

Rupture des ligaments croisés du genou droit pour Antoine Dupont

Verdict ? Après avoir reçu l’assistance du staff médical du XV de France pour quitter la pelouse, Antoine Dupont a contracté une rupture des ligaments croisés du genou droit et sera donc éloigné des terrains pour à peu près huit mois selon Jean-Philippe Hager, ancien médecin de la sélection tricolore. Dans la foulée de la victoire de ses hommes, le sélectionneur Fabien Galthié affirmait vouloir que ce fait de jeu soit examiné par la commission de discipline de World Rugby, tant le déblayage des deux joueurs irlandais, Tadhg Beirne et Andrew Porter, était illicite.

Servat est dépassé par la décision de la commission de discipline

En conférence de presse, William Servat qui n’est autre que l’entraîneur des avants du XV de France a été invité à s’exprimer sur sa surprise concernant le choix de la commission de discipline du 6 Nations de ne pas retenir les citations de Beirne et Porter. Une décision qui ne fait pas sens au vu de l’agression subie par Antoine Dupont qui n’était pas dans les règles. « Les rucks se jouent dans le sens « nord-sud » et samedi dernier, ça s’est un peu transformé en un combat « est-ouest ». Le défenseur, en entrant dans la zone de collisions, s’est souvent laissé glisser sur le côté et ce comportement peut être dangereux pour les articulations des joueurs. On l’a relevé, on l’a signalé mais World Rugby nous a répondu qu’il le tolérait, que c’était la règle… Je ne peux pas vous en dire davantage… »