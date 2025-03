Transfert à 50M€ au PSG : Il confirme !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a déboursé environ 50M€ pour arracher Désiré Doué au Stade Rennais. Arrivé il y a plusieurs mois à Paris, le crack de 19 ans est déjà comme un poisson dans l'eau au Parc des Princes. Interrogé ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé que Désiré Doué s'était parfaitement acclimaté sous les couleurs du PSG, et qu'il méritait de prendre la place de titulaire de Bradley Barcola.

Etincelant sous les couleurs du Stade Rennais lors de la saison 2023-2024, Désiré Doué a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que le club de la capitale a fait le nécessaire pour le recruter lors du dernier mercato estival.

PSG : Riolo s'enflamme pour Doué

Pour faire plier les hautes sphères du Stade Rennais, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait formulé une offre à hauteur de 50M€. Grâce à cette offensive, la pépite de 19 ans a pu migrer vers Paris le 17 aout dernier. Et en seulement quelques mois, Désiré Doué a déjà confirmé au PSG. Du moins, c'est ce qu'affirme Daniel Riolo.

«Doué est devant Barcola maintenant»

« Doué, sur ce qu’il montre, moi ça fait longtemps que je suis convaincu. Je l’ai toujours dit qu’il était meilleur que Barcola. C’est un meilleur footballeur. C’est un joueur qui me plaît. Et la seule question qui se posait pour lui c’était : "tu passes de Rennes au PSG, est-ce que ton talent, on va le voir, ou est-ce que tu va te perdre car mentalement tu ne vas pas y arriver ? Mais en terme de rapport au ballon, de joueur de foot, Doué est au-dessus. Pour moi, Doué doit devenir titulaire dans cette équipe. Il est très fort. (...) Barcola a du mal à passer en dribble en un contre un. Il est mieux quand il est lancé, quand il a l’espace. C’est là qu’il est bon Barcola. Mais je maintiens que Doué est devant lui maintenant », a déclaré Daniel Riolo, présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir.