Une «bagarre» va éclater au PSG !

Le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool en son temple d’Anfield mardi. Le voyage à Munich, lieu de la finale au printemps, continue pour l’équipe de Luis Enrique. Buteur du soir, Ousmane Dembélé a annoncé une bagarre terrible à Paris.

Existait-il un meilleur moment pour Ousmane Dembélé afin d’inscrire son 21ème but depuis le début de l’année civile qu’à Anfield mardi soir ? Pour le compte du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions, le champion du monde tricolore a remis le PSG à flot dans cette double confrontation après la première manche perdue la semaine dernière (1-0). Son but a permis au Paris Saint-Germain d’aller jusqu’aux tirs au but.

«Tout le monde s’est vu à Wembley, le boulot n’est pas terminé»

Penalty transformé pour Ousmane Dembélé, au même titre que Vitinha, Gonçalo Ramos et Désiré Doué. Direction les quarts de finale pour le PSG qui connaîtra son prochain adversaire ce mercredi soir après le match retour entre Aston Villa et Bruges. « Pas de préférence, il faut rester focus, il faut se rappeler que la saison dernière après Barcelone tout le monde s’est vu à Wembley, le boulot n’est pas terminé ». a confié Dembélé en zone mixte.

«Les quarts de finale, c’est la bagarre»

Mais quelle que soit l’identité du club, l'attaquant du PSG s’attend à une bataille jusqu’au terme de la campagne. « Ça me rappelle le scénario de Barcelone l’année dernière ce sont des grands matchs dans des grands stades on a tout fait pour se qualifier et on l’a fait mais maintenant il y a que des favoris, des grosses équipes avec le Barça, le Real, l’Inter. Les quarts de finale, c’est la bagarre ».