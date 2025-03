PSG  : «Il est mort», la grande annonce en direct !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est entraîné par Luis Enrique depuis plus d’un an et demi à présent. Période au cours de laquelle le coach espagnol ne s’est pas fait prier pour expérimenter au niveau de ses compositions d’équipe. Au grand dam de Daniel Riolo qui lui en a occasionnellement tenu rigueur… jusqu’à mardi soir et cette double confrontation contre Liverpool en 1/8ème de finale de Ligue des champions. « Gifi est mort ».

Depuis sa nomination au poste d’entraîneur le 5 juillet 2023, Luis Enrique trompait souvent ses adversaires et les observateurs du PSG au moment de dévoiler ses compositions d’équipe. En effet, des changements pouvaient être opérés au sein du onze de départ du club de la capitale. Et ce, à la grande surprise de Daniel Riolo qui lui avait attribué un sobriquet peu flatteur : « Gifi » en référence au slogan de la marque : « Gifi des idées de génie ».

«Gifi, il ne le fait plus. Il est mort»

L’éditorialiste de RMC s’est plaint à plusieurs reprises sur les ondes de la radio du « laboratoire » de Luis Enrique dans lequel le coach espagnol faisait des expériences tactiques plutôt incomprises à ses yeux. Toutefois, entre le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions au Parc des princes la semaine dernière (0-1) et la seconde manche à Anfield mardi soir contre Liverpool (1-0 puis 4-1 aux tirs au but), Luis Enrique a aligné le même onze de départ. Il n’en fallait pas plus comme preuve aux yeux de Daniel Riolo pour annoncer en direct l’enterrement de « Gifi ». « Gifi, il ne le fait plus. Il est mort. Il n'y a plus ces trucs. Maintenant, tout est clair, il met même du temps à faire des changements, il a son équipe ».

«Pendant un an et demi, c'était un jeu de trouver la compo»

« Truc de fou, il a démarré ce soir comme il a démarré la semaine dernière (avec le même onze), ça n'existait pas. Kang-In Lee, il est devenu quoi ? A chaque fois, on se disait: 'oh mince, Kang-In Lee joue' et on s'interrogeait sur la compo. Pendant un an et demi, c'était un jeu de trouver la compo ». a conclu Daniel Riolo pendant l'After Foot mardi soir.