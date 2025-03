Transfert annulé, il sauve sa peau au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Critiqué après la défaite du match aller face à Liverpool, Gianluigi Donnarumma a parfaitement répondu présent à Anfield. Le gardien du PSG a été infranchissable et parfait lors de la séances des tirs au but. Une performance remarquée et remarquable qui pourrait bien lui avoir fait gagner des points. Et de quoi permettre à Donnarumma d’assurer son avenir au PSG ?

Malgré son statut de numéro 1 dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma était loin de faire l’unanimité au cours des derniers mois. En effet, l’Italien n’était clairement pas une assurance dans les grands rendez-vous, ayant accumulé les boulettes. Ça avait encore été le cas à l’aller face à Liverpool, Donnarumma étant coupable sur le but des Reds. De plus en plus de questions apparaissaient alors sur l’avenir de l’ancien du Milan AC, une prolongation de contrat étant dans les tuyaux. Et voilà que sur la pelouse d’Anfield, le portier du PSG a peut-être sorti la bonne performance au bon moment.

« J’ai vu un gars qui jouait sa peau »

Et si ce match face à Liverpool était la dernière chance pour Gianluigi Donnarumma de sauver sa place au PSG ? C’est ce que pense Jérôme Alonzo. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, l’ancien Parisien a confié : « Au-delà des tirs au but, c’est le match. Hier, j’ai vu un gars qui jouait sa peau. J’ai trouvé sa admirable. Franchement. Je pense que c’était la dernière chance pour lui de montrer à tout le monde qu’il pouvait être le grand gardien dont le PSG avait besoin depuis Keylor Navas et qu’il n’était pas en Champions League. C’est factuel ».

« Si ce n’est pas là, pour moi c’est fini au PSG »

« J’ai trouvé admirable que ce gars force sa nature. Ce n’est jamais simple pour un gardien d’aller contre quelque chose à laquelle tu es habitué depuis toujours. Les gardiens italiens ne sortent pas, jamais, c’est une culture. Hier, je pense que ce garçon a pris conscience, il s’est dit : « Si ce n’est pas là, pour moi c’est fini au PSG, ils vont prendre quelqu’un d’autre ». Et ce quelqu’un, il l’a été hier », a-t-il poursuivi sur Gianluigi Donnarumma. Et ça tombe bien, le gardien du PSG a été brillant et décisif face à Liverpool. A-t-il alors sauvé sa peau et assuré son avenir à Paris ?