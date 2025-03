Transfert de Lamine Yamal : Le PSG a sa réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur les traces de Lamine Yamal l'été dernier avec une offre qui aurait avoisiné les 250M€, le PSG peut finalement tirer un trait sur le jeune crack espagnol. Ce dernier s'apprête à prolonger au FC Barcelone, et un journaliste du Parisien confirme que ce profil est intouchable, même pour le PSG.

Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal est d'ores et déjà considéré comme le nouveau crack du football mondial ! Le jeune ailier droit brille sur le front de l'attaque du FC Barcelone avec des statistiques impressionnantes cette saison (12 buts, 17 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues), et forcément, cette montée en puissance de Yamal avait donné des idées au PSG l'été dernier.

Mercato - PSG : Une star a signé, feuilleton terminé !

➡️ https://t.co/uATUr4AvP5 pic.twitter.com/aJOYqdXF4h — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) March 12, 2025

250M€ : Grosse tentative du PSG ?

En effet, il a été question d'une offre légendaire de 250M€ de la part du PSG, qui aurait fait de Lamine Yamal le joueur le plus cher de toute l'histoire du marché des transferts. Le FC Barcelone a repoussé cette proposition, et le PSG n'aurait désormais plus aucune chance d'attirer le crack espagnol...

« Impossible » pour Yamal au PSG

Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a clairement indiqué que le PSG était complètement impensable pour Yamal : « Deuxjoueurs que je recruterais au PSG ? Juste pour le plaisir de jouer avec vous, je choisis deux jeunes joueurs talentueux, intelligents et qui peuvent donc adhérer au projet facilement : Yamal et Gavi. Ce n'est pas une information, c'est même impossible de les recruter. Mais les imaginer au PSG, c'est assez satisfaisant », indique le journaliste.