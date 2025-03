Transferts : Réunion secrète avec une star, le PSG a déjà tranché !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG a éliminé Liverpool de la Ligue des Champions. Et après la rencontre, dans les couloirs d’Anfield, une scène a fait beaucoup parlé. On a ainsi pu voir Virgil Van Dijk s’entretenir avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Forcément, il n’en fallait pas plus pour les rumeurs sur une arrivée du Néerlandais à Paris apparaitre. Une idée qu’il faudrait d’ores et déjà oublier.

Du côté de Liverpool, de nombreux joueurs arrivent au terme de leur contrat. C’est le cas de Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold ou encore Virgil Van Dijk. Ils pourraient donc quitter les Reds librement et forcément, ça risque d’intéresser du monde. Dont le PSG ? Alors que le club de la capitale a déjà été associé à Salah, voilà que des rumeurs sont apparues ces dernières heures après une discussion filmée entre Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Van Dijk.

« Van Dijk, malgré son immense talent, n'a pas le profil recherché »

Direction le PSG pour Virgil Van Dijk ? La scène a fait beaucoup réagir, mais voilà qu’un recrutement du Néerlandais de Liverpool ne serait pas à l’ordre du jour. En effet, pour Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a expliqué : « Il suffit que Nasser parle avec un joueur pour qu'on l'imagine signer au PSG. Van Dijk, malgré son immense talent, n'a pas le profil recherché. Il a 32 ans. Mais il est venu saluer le président du PSG, qu'il connaît depuis longtemps ».

« Les deux hommes se sont expliqués, l'incident est clos »

Qu’ont donc pu se dire Virgil Van Dijk et les dirigeants du PSG ? Visiblement, ils sont revenus sur l’incident du match aller entre le défenseur de Liverpool et Luis Campos. « Van Dijk en a profité pour revenir sur l'incident dans le couloir du Parc avec Luis Campos. Pour rappel, Campos s'en était pris à l'arbitre à la mi-temps en lui disant que Konaté méritait rouge et penalty après sa faute sur Barcola. Van Dijk avait demandé au conseiller sportif de se taire et lui avait lancé : « Frère, t'es pas en Ligue 1 là ». Les deux hommes se sont expliqués, l'incident est clos », a ainsi précisé Laurent Perrin.