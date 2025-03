Marsterclass du PSG : Une star confirme pour le mercato

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG de Luis Enrique a éliminé Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après le coup de sifflet final du match retour à Anfield, Virgil van Dijk n'a pas manqué de féliciter le club parisien, louant le recrutement effectué par Luis Campos.

Battu au Parc des Princes mercredi dernier (0-1), le PSG a réussi à renverser Liverpool. En effet, les hommes de Luis Enrique ont remporté le huitième de finale retour à Anfield (0-1), avant de sortir vainqueurs de la séance des tirs au but (1-4).

Présent en zone mixte après l'élimination de Liverpool en Ligue des Champions, Virgil van Dijk n'a pas tari d'éloges à l'égard du PSG, mettant en lumière le recrutement opéré par Luis Campos. « Les tirs au but sont une loterie, donc je veux juste féliciter le PSG et lui souhaiter le meilleur pour la suite de la compétition. Nous avons encore 10 matches à jouer, et j'espère que nous allons célébrer quelque chose de très sympa. Paris a bien contrôlé la prolongation. Avant, on a eu des occasions. On leur a fait ressentir la pression d'être ici. Il faut toujours apprendre des moments difficiles, c'est le foot. Il y a sûrement des choses qu'on aurait pu faire mieux, mais je pense que ça a été un très grand match à voir, très intense, avec deux équipes qui ont beaucoup couru. Mais ce sont eux qui sont passés, pas nous », a déclaré le capitaine des Reds, avant d'en rajouter une couche.

« Il nous reste 10 matches à jouer et on a encore deux beaux trophées à aller chercher. Ce soir (mardi), on est très déçu, mais demain, il faudra passer à autre chose, et amener la même intensité dimanche en finale de la Coupe de la Ligue. On peut être champion, on peut gagner la Coupe de la Ligue dimanche : la motivation pour rebondir est toute trouvée. Paris est vraiment la meilleure équipe qu'on ait croisée cette saison. Ils ont vraiment construit une très belle équipe. C'est le mérite de l'entraîneur et du recrutement. Bravo à eux », a conclu Virgil van Dijk, défenseur central de Liverpool. Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera Aston Villa ou Club Bruges.