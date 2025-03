Mercato - PSG : Un joueur «exceptionnel» va bientôt signer ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'une performance XXL mardi soir contre Liverpool, Gianluigi Donnarumma a été l'un des grands artisans de la qualification du PSG à Anfield. Et alors que cette prestation pourrait relancer son futur incertain avec un contrat qui court jusqu'en 2026 au PSG, Ousmane Dembélé s'est enflammé pour Donnarumma.

Et si Gianluigi Donnarumma (26 ans) avait complètement relancé son avenir au PSG avec son remarquable match réalisé contre Liverpool mardi soir, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions ? Le contrat du gardien italien court jusqu'en 2026, et alors qu'il semblait condamné à un départ après sa prestation décevante du match aller, ce feuilleton est peut-être relancé au PSG.

Un choix décisif pour le PSG

La direction du club de la capitale, très intéressée par le profil de Lucas Chevalier (23 ans, LOSC) pour remplacer Donnarumma, va donc devoir faire un choix décisif dans les mois à venir pour l'avenir du poste de gardien. Et de son côté, Ousmane Dembélé semble avoir une préférence assez nette au PSG.

« C’est un gardien exceptionnel »

Interrogé en zone mixte mardi soir après la qualification du PSG, l'attaquant tricolore a déclaré sa flamme à Gianluigi Donnarumma : « C’est un gardien exceptionnel. Il l’a montré avec l’Italie, avec le PSG. Il a 26 ans, le meilleur est à venir pour lui. On a compté sur lui et il a répondu présent. Il a toute la confiance du club, du staff et des joueurs », lâche Dembélé. Une manière de pousser pour la prolongation de contrat de son coéquipier du PSG ?