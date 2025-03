«Discussions» avec l’OM, son transfert est bouclé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quelques semaines après son transfert à l’Eintracht Francfort, Elye Wahi est revenu sur son départ de l’OM, où il ne sera resté que six mois. L’attaquant âgé de 22 ans a avoué qu’il ne pensait pas quitter le club aussi vite, mais plusieurs discussions avec les dirigeants marseillais lui ont fait comprendre qu’il devait partir.

Après 14 petits matchs pour 3 buts, Elye Wahi a vu son aventure à l’OM s’arrêter prématurément cet hiver. Parti à l’Eintracht Francfort contre 26M€, l’ancien du RC Lens n’aura passé que six mois à Marseille, qu’il ne se voyait pas quitter aussi rapidement.

« Mon ambition était de rester et de performer »

« Mon ambition était de quitter l’OM ? Non, non, mon ambition était de rester et de performer. Je me sentais de mieux en mieux avec Marseille mais c'est comme ça, c'est le foot. On sait que tu peux passer du tout au tout, mais je le répète, je suis très content d'être à Francfort aujourd'hui », a confié Elye Wahi, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Les dirigeants m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas me conserver »

Les dirigeants de l’OM ont fini par lui faire comprendre qu’il devait partir : « Quand j’ai compris que j’allais partir ? Il y a des discussions avec les dirigeants qui m'ont dit qu'ils ne souhaitaient pas me conserver. À partir de là, c'était à moi de trouver une solution pour pouvoir avancer. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi. »